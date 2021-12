Brentford-Manchester United rinviata per focolaio Covid sponda Red Devils

Emergenza coronavirus in Premier League

Redazione ITASportPress

La notizia era nell'aria da qualche ora ma adesso è anche ufficiale: Brentford-Manchester United non si giocherà. Il match valido per la 17^ giornata di Premier League, in programma oggi, martedì 14 dicembre alle ore 20:30, è stato rinviato a causa di diverse positività emerse tra i giocatori e componenti dello staff tecnico dei Red Devils. Un'emergenza coronavirus che ha costretto la formazione di Manchester a chiudere il proprio centro sportivo per ridurre al minimo il rischio di ulteriori contagi.

La gara del massimo campionato inglese tra Brentford-Manchester United è il secondo match rinviato in Premier League nel giro di pochi giorni per colpa del coronavirus. In precedenza era toccato a Brighton-Tottenham dopo il focolaio scoppiato nel ritiro degli Spurs.

"Con la salute dei giocatori e del personale come priorità, e alla luce del recente aumento dei casi di COVID-19 in tutto il paese, la Premier League ha reintrodotto le misure di emergenza. Questi includono protocolli come test più frequenti, indossare le mascherine per il viso mentre si è al chiuso e osservare il distanziamento sociale", si legge nel comunicato ufficiale della Premier League che vuole porre di nuovo l'accento sulla situazione pandemica da non sottovalutare.