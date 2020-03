Brown sminuisce il Liverpool: “Non c’è alcun paragone con lo United ’99”

Si sa, il Triplete non è roba per tutti. I tifosi interisti non smettono di ricordarlo agli avversari a distanza di 10 anni. Lo stesso vale evidentemente in Inghilterra nell’eterna sfida tra Liverpool e Manchester United. I Reds stanno dominando la Premier League, ma sono già stati eliminati dalla FA Cup e rischiano di uscire prematuramente anche in Champions League. Il cammino in campionato è mostruoso: 26 vittorie in 28 incontri. Eppure secondo l’ex Red Devils Wes Brown questo non basta ad avvicinare la formazione di Jurgen Klopp allo United del Triplete nel 1999, capace di vincere campionato, Coppa Nazionale e Champions nello stesso anno.

PARAGONE – L’ex difensore non ha dubbi ai microfoni di TalkSport: “Questo Liverpool è un’ottima squadra. Ha dominato la Premier, ma finché non ci sarà una squadra in grado di realizzare il Treble, la tripletta, non si potrà fare un paragone. Riuscirci è difficilissimo. Non lo dico io. Per fare un paragone con lo United ’99 bisogna aver vinto gli stessi trofei…”.