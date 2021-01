Bruno Fernandes accende la sfida col Liverpool: “Critiche di Klopp per i troppi rigori? Non mi interessa. Ce li danno perché…”

Bruno Fernandes rispedisce “le accuse” al mittente. Il trequartista del Manchester United ha parlato al Mirror in vista del big match di domenica contro il Liverpool e si è soffermato sulle critiche da parte di Jurgen Klopp a proposito dei tanti rigori assegnati ai Red Devils nelle ultime stagioni. L’ex Sporting non ha badato molto alle parole del tecnico ma ha spiegato come mai lui e i suoi compagni sono stati “premiati” in area…

“Molte volte sento le persone parlare dei tanti rigori che hanno fischiato a favore del Manchester United”, ha esordito Bruno Fernandes rispondendo al tabloid inglese che chiedeva un pensiero sulle parole di Klopp che aveva sottolineato il numero molto elevato di penalty in favore dei Red Devils. “Ma sinceramente non mi interessa. Non mi concentro su quello che dicono le persone. Noi abbiamo dei giocatori d’attacco in avanti davvero rapidi. Abbiamo Martial che in area è davvero rapido e intelligente, uno dei migliori in area secondo me. Poi c’è Marcus (Rashford ndr). Anche lui può spostare la palla velocemente e farla sparire dalla portata del diretto marcatore. Credo sia normale che viste le loro caratteristiche i difensori possano commettere fallo e dunque che a noi venga fischiato rigore a favore. Ho giocato in Portogallo e spesso quando parlavano di Sporting, Porto o Benfica si cercava sempre di mettere pressione all’arbitro in tal senso…”.