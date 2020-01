Bruno Fernandes al Manchester United, Torreira avverte: “Speriamo si adatti in fretta…”

Colpo di mercato del Manchester United. I Red Devils si sono infatti aggiudicati le prestazioni di Bruno Fernandes prelevando il fantasista dallo Sporting Lisbona per circa 80 milioni di euro. Dell’operazione, ai microfoni di Sky Sports UK, ha parlato il centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira, compagno di squadra del portoghese per una stagione alla Sampdoria.

AVVERTIMENTO – “Spero che si adatti in fretta, la Premier è un campionato molto fisico e intenso. E’ andato in un grande club come il Manchester United e sono convinto che abbia la mentalità giusta per adattarsi rapidamente. Spero possa godersi il trasferimento”.