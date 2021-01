Bruno Fernandes avverte il Liverpool: “Lo United sta costruendo un percorso importante”

Il Manchester United inizia a fare davvero paura al Liverpool. I Red Devils battono l’Aston Villa e agganciano gli uomini di Jurgen Klopp in testa alla classifica. La volata per il titolo si accende e potrebbero emergere anche pericolosi terzi incomodi come il Tottenham di José Mourinho e l’Everton di Carlo Ancelotti. Bruno Fernandes commenta il momento della squadra di Ole Gunnar Solskjaer ai canali ufficiali del club: “Stiamo costruendo qualcosa di importante. Lo sappiamo. La cosa più importante per noi è costruire una squadra, costruire un gruppo di giocatori che si prendono cura l’uno dell’altro. Mentre mi siedo in tribuna negli ultimi due o tre minuti, tutti gridano e sperano di non subire gol e di prendersi cura della palla. Tutti vogliono quella vittoria e di questo si tratta. Dobbiamo costruire qualcosa di sempre più grande”.

PROPOSITI

Fernandes commenta anche la partenza nell’anno nuovo: “L’inizio del 2021 è stato ottimo con questi tre punti, quindi dobbiamo continuare a fare bene. Abbiamo un’altra competizione da giocare e vogliamo essere in finale, quindi ora è il momento di recuperare, riportarci le energie e provare a vincere quella partita”.