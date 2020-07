Bruno Fernandes conquista la Premier League: record di Salah e Cristiano Ronaldo eguagliato

Bruno Fernandes alla conquista della Premier League. Impatto senza precedenti per il portoghese del Manchester United arrivato nel massimo campionato inglese solamente pochi mesi fa. Tempo che gli è bastato per diventare autentico trascinatore a suon di assist e gol dei Red Devils. Feeling perfetto già trovato con i compagni di squadra e col rientrante Pogba che solamente poche ore fa lo aveva esaltato con parole al miele.

Adesso il calciatore ex Sporting Lisbona ha segnato anche un bel record storico eguagliando ciò che solamente sette giocatori in totale sono riusciti a fare in terra inglese.

Bruno Fernandes fa il bis

Il portoghese classe 1994 ha conquista prima il Manchester United, entrando attivamente in 13 reti nelle sue prime 10 partite, e poi l’intera Premier League. Infatti, Bruno Fernandes è riuscito nell’impresa di vincere per la seconda volta consecutiva il titolo di calciatore del mese. Come se non bastasse, è stato premiato anche per il gol del mese. Ma è proprio il primo premio personale a far registrare al trequartista ex anche di Novara, Udinese e Sampdoria, un record assoluto: è il settimo calciatore ad ottenere questo prestigioso trofeo per due volte di fila. Prima di lui ci erano riusciti, come ricorda ESPN UK, solamente Robbie Fowler (1995), Dennis Bergkamp (1997), Cristiano Ronaldo (2006), Harry Kane (2015), Jamie Vardy (2015) e Mohamed Salah (2018). Lo stesso calciatore si è detto estremamente contento di questo incredibile traguardo raggiunto.