Bruno Fernandes, il segreto della sua prima doppietta in Premier League è… il latte

Bel successo del Manchester United sul Brighton in Premier League. Protagonista assoluto Bruno Fernandes con una doppietta e una prestazione magnifica. Il trequartista portoghese, vero asso nella manica dei Red Devils da quando è arrivato, ha deliziato gli spettatori, quelli collegati alla tv ovviamente, con giocate favolose e soprese dentro e… fuori dal campo.

Bruno Fernandes: il suo segreto è… il latte

Non è sfuggito alle tv, ma anche ai fan molto attenti sui social, cosa è accaduto all’uscita dal campo del portoghese. Al minuto 64′, Solskjaer, manager del Manchester United, sul punteggio già acquisito di 0-3 per i suoi, ha deciso di far rifiatare Bruno Fernandes. Il trequartista ex Sporting Lisbona si è accomodato in panchina e ha mostrato a tutti il suo segreto. Per recuperare più velocemente dalle fatiche del campo, eccolo scegliere, al posto dell’acqua e dei sali minerali, una bella borraccia di latte. Evidentemente amante di questo prodotto caseario, il portoghese ha svelato così a tutti come riesce ad essere sempre così brillante e decisivo per i suoi.



Vedremo se d’ora in avanti qualcuno proverà ad imitarlo, non per forza solo avversari. Magari anche i suoi compagni del Manchester United faranno uso della “bevanda magica” del portoghese…