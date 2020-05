Bruno Fernandes: “Iniesta il mio modello, incredibile che non abbia mai vinto il Pallone d’Oro…”

Arrivato a gennaio, Bruno Fernandes ha già conquistato il Manchester United. L’ex fantasista dello Sporting Lisbona ha avuto un impatto devastante in Premier League, diventando subito un elemento imprescindibile per il tecnico Ole Gunnar Solskjaer. Il portoghese, in queste ore, ha parlato al sito ufficiale dei Red Devils.

MODELLO – “Il calciatore che guardavo giocare con maggior piacere è Iniesta, un mix tra un numero 8 e un 10. Vuole sempre avere la palla tra i piedi, è stato uno dei migliori al mondo. Per me è incredibile che non abbia mai vinto il Pallone d’Oro: è davvero difficile da capire, visti anche i trofei che ha conquistato”.

PERSONALITA’ – “Per me ogni partita è una battaglia, devi scendere in campo motivato per battere il tuo avversario, altrimenti sarà lui a battere te. Sul terreno di gioco sono tutti nemici”.

