Bruno Fernandes nella storia: batte record di Lampard in Premier League

Il portoghese e i suoi numeri incredibili

Il Manchester United cade all'Old Trafford contro il Liverpool, ma Bruno Fernandes può essere lo stesso contento. Il motivo? Non solo il suo gol, ma anche un record che la rete messa a segno gli consente di battere, ovvero quello del maggior numero di realizzazioni siglate da un centrocampista di Premier League in stagione.

Come riportato dai vari tabloid inglesi quali Sun e Mirror, ma anche da ESPN, il fantasista Red Devils ha superato il precedente primato che apparteneva a Franck Lampard. La rete segnata contro il Liverpool nella sfida della notte porta Bruno Fernandes ad essere il miglior centrocampista di Premier League nella storia in quanto a gol fatti considerando tutte le competizioni. Erano 27 le reti dell'ex centrocampista del Chelsea che aveva avuto una stagione incredibile nel 2009-10. Sono 28, invece, quelle attuali dell'ex Sporting Lisbona con un passato anche in Italia con Novara, Sampdoria e Udinese.