Bruno Fernandes, nessuno come lui da quando gioca in Premier League: il record

Grande vittoria per il Manchester United in Premier League. I Red Devils sono riusciti ad avere la meglio sull'Arsenal, fino a quel momento imbattuto ancora in stagione. La formazione di Ten Hag ha trovato la quarta vittoria di fila in campionato e tra i protagonisti c'è stato anche Bruno Fernandes. Il portoghese, ex Serie A, ha fornito un assist vincente, l'ennesimo della sua esperienza nel massimo torneo inglese.