Bruno Fernandes rivela: “Il mio agente immobiliare è… Pogba!”

Per il Manchester United non è stata una stagione semplice quella disputata finora. I Red Devils sono fuori dalla zona Champions con cinque punti di ritardo dal Chelsea e sono aggrappati disperatamente all’Europa League per non rendere l’annata un fallimento totale. Eppure c’è qualcosa per cui sorridere. Infatti una delle poche note positive è sicuramente l’acquisto di Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona nel mercato di gennaio. Una mossa importantissima sia per l’attualità che per il futuro.

POGBA – Il centrocampista portoghese si è ambientato bene tra i Red Devils e parte di questo merito va attribuito a Paul Pogba. Lo stesso Bruno Fernandes ha rivelato un aneddoto particolare sul compagno francese nel corso dello spettacolo The Bible Dial-Up di Soccer Bible: “Paul è il ragazzo che mi ha mostrato ogni casa. È arrivato quando ero appena diventato un giocatore dello United con un catalogo e mi ha detto: ‘Dove vuoi vivere? Quale prezzo vuoi pagare? Vuoi una casa o un appartamento?’. E poi si è messo a sfogliare le pagine. In quel giorno, mi ha mostrato la lista, ho scelto tre o quattro case… e il giorno dopo ha detto ‘domani andremo a controllare ogni casa’”.