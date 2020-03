Bruno Fernandes shock: “Alcuni giocatori non vogliono stare allo United”

Il suo arrivo è stato considerato una svolta per il Manchester United. Bruno Fernandes si sta rivelando un innesto prezioso per i Red Devils da quando, a gennaio, si è unito ai Red Devils. Eppure il suo rapporto con alcuni componenti della rosa a disposizione di Ole Gunnar Solskjaer non sembra particolarmente idilliaco a giudicare dalle indiscrezioni riportate da “Record”. Il giornale portoghese afferma che l’ex Udinese e Sampdoria si sarebbe sfogato con i vecchi compagni dello Sporting Lisbona su WhatsApp. E i messaggi non sarebbero stati teneri nei confronti di alcuni giocatori del Manchester United: “Fratello, non dico niente! Onestamente, se vuoi che te lo dica, preferirei non commentare nulla. Penso molto male degli atteggiamenti di alcuni giocatori. In realtà non è un modo di fare preciso, ma ci sono giocatori che non hanno alcun attaccamento qui, fratello. Non vogliono essere qui, non vogliono giocare. Passano un anno qui a ottenere denaro, e poi se ne vanno”.