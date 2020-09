Bruno Fernandes si è preso il Manchester United: nominato giocatore dell’anno dai tifosi

Poco più di mezza stagione per prendersi il Manchester United e diventarne punto di riferimento. Bruno Fernandes ha conquistato proprio tutti, compresi i suoi tifosi che, come mostrato dalla stessa società sui canali ufficiali anche social, lo hanno premiato nominandolo giocatore dell’anno.

Bruno Fernandes: miglior giocatore dell’anno

Il centrocampista Bruno Fernandes è stato riconosciuto dai tifosi Red Devils come il miglior giocatore dell’anno del Manchester United. Il portoghese, arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona, ha vinto davanti ai compagni col il 35.5% dei voti. Alle sue spalle Martial e Rashford che hanno ottenuto il 34% e il 10.4%.

Il trequartista è riuscito fin dalle prime uscite a prendersi sulle spalle la squadra. Sia in termini di gol che di prestazioni convincenti. In stagione ha giocato 22 gare mettendo a referto 12 reti e 8 assist per i compagni. Sui social, il Manchester United lo ha celebrato scrivendo che si tratta di un riconoscimento assolutamente meritato.

