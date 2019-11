Buona la prima per Mourinho: il Tottenham batte il West Ham 3-2

Tre reti per scacciare la crisi. Il Tottenham batte il West Ham in uno dei derby londinesi più sentiti. Un esordio perfetto per José Mourinho sulla panchina degli Spurs. Lo Special One guida i suoi uomini alla conquista di tre punti preziosi per risollevarsi. I vicecampioni d’Europa dilagano sul finire del primo tempo: al 36′ è Son a sbloccare il risultato con un macino chirurgico, seguito sette minuti dopo da Lucas che con uno spiovente velenoso trova la deviazione di un difensore e raddoppia. Al 49′ è Kane a chiudere la pratica con un colpo di testa perfetto. Al 73′ il West Ham riapre l’incontro con la rete di Antonio. In pieno recupero Ogbonna fa tremare Mourinho, ma non basta a pareggiare. Vince soffrendo il Tottenham e si rilancia in classifica.