Burnley, l’iniziativa per la terza maglia ‘Evergreen’: un albero piantano per ogni divisa venduta

Iniziativa importante portata avanti dal Burnley. Il club di Premier League che quest’oggi sfiderà l’Arsenal nel secondo match di campionato indosserà per la prima volta la terza maglia da gioco. Una divisa speciale alla quale è legato un importante progetto.

Il kit, chiamato Evergreen, e in vendita per 45 sterline, permetterà di aiutare l’ambiente. In che modo? Per ogni terza maglia venduta, il Burnley si impegna a piantare un albero e salvare l’ambiente. Una nuova sfida che la società inglese annuncia tramite un video su Twitter contro la deforestazione. “Sappiamo di non poter cambiare il mondo, ma vogliamo fare la nostra parte per provarci”. Gli alberi saranno piantati al Whitehough Outdoor Centre di Burnely, un parco da 22 acri visitato da molte scolaresche della città.