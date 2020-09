Cafu coccola James Rodriguez: “È un giocatore fantastico, dimostrerà a tutti il suo valore”

Dopo la buona partenza in Premier League, i riflettori sono tornati su James Rodriguez, passato all’Everton nel corso di questa estate. Il calciatore colombiano, grande pupillo di Ancelotti che lo ha ritrovato per la terza volta dopo le passate esperienze al Real Madrid e successivamente al Bayern Monaco, è già stato tra i protagonisti in questo avvio di campionato inglese, in particolare nella grande vittoria dei Toffies contro il West Bromwich per 5-2. A parlare del grande avvio di James è stato un giocatore che in Italia abbiamo ammirato tutti quanti, ovvero l’ex Milan e Roma Cafu. L’ex terzino ha utilizzato parole importanti per il fantasista colombiano.

“JAMES È FANTASTICO”

“Ho visto giocare James Rodriguez in tutte le squadre in cui ha militato, partendo dal Real Madrid fino al Bayern Monaco, passando per la nazionale colombiana. Penso che sia un giocatore fantastico, sensazionale ed intelligente. Se riuscirà a giocare libero mentalmente farà benissimo, credo che tutti potranno vedere il reale valore di questo calciatore”. Con queste parole Cafu ha elogiato il pupillo di Ancelotti, James Rodriguez. (Parole riportate da The Sun)

