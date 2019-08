Cahill non si ferma, biennale con il Crystal Palace: “Spero di essere apprezzato dal mister, dai compagni e dai tifosi”

Gary Cahill non si ferma e rilancia. Dopo l’annata in disparte con il Chelsea di Maurizio Sarri e le tante polemiche con il tecnico toscano, ora alla Juventus, il classe ’85 è pronto ad una nuova esperienza in Premier League.

Il Crystal Palace lo ha accolto: biennale per il centrale inglese che affronterà l’ennesima stagione nel massimo campionato britannico, questa volta da assoluto protagonista.

OPPORTUNITA’ – Attraverso il sito ufficiale del club inglese, Cahill ha espresso tutta la propria gioia per la nuova avventura sottolineando come, per lui, sia fondamentale trovare l’appoggio del nuovo mister e dell’ambiente: “Sono molto contento di essere qui, penso sia una buona opportunità per proseguire la mia carriera in Premier League e giocare in un ottimo team. Sono orgoglioso di questa nuova esperienza. Qui. c.Ci sono tanti talenti, sarà una grande sfida. Cercherò di proseguire la mia carriera più che potrò, darò il 110% e spero di essere apprezzato dal mister, dai compagni e dai tifosi”, ha concluso l’inglese.