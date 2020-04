Cahill, nuovo attacco a Sarri: “Difficile rispettare alcune sue decisioni”

Certe vecchie ruggini faticano ad andarsene con il passare del tempo. E’ il caso del rapporto mai decollato tra Gary Cahill e Maurizio Sarri. Il difensore del Crystal Palace e il tecnico della Juventus si sono conosciuti ai tempi del Chelsea e l’esperienza non è stata positiva, con il giocatore finito presto ai margini del progetto tecnico. Lo stesso Cahill è tornato su quel periodo, attaccando senza mezze misure il tecnico ai microfoni del Daily Mail: “È difficile avere rispetto per alcune delle cose che ha fatto. Ma ho molto rispetto per il club e per i calciatori. Da giocatore importante, da capitano, avrei potuto mandare tutto all’aria, ma non è così che si fa. È stato semplice? No. È stata sicuramente una delle cose mentalmente più difficili da affrontare, anche perché è durata tantissimo”.

CONTE -Diversi i toni adottati con Antonio Conte: “E’ un grande allenatore. Ha detto ‘ok, cambiamo’. Conosce quella formazione a memoria e voleva in campo giocatori che sapessero a memoria il loro ruolo in quello schema. Se non lo sapevi, non giocavi. I Conte, i Mourinho, non staccano mai. L’attenzione ai dettagli, il modo di pensare, hanno una enorme fiducia nei propri mezzi. Un’arroganza in senso positivo”.