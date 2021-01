Calendario troppo fitto, la ricetta di Guardiola: “Chiedo ai miei calciatori di… correre meno in campo”

Un gol di Phil Foden ha regalato al Manchester City tre punti importanti in ottica classifica di Premier League. Con 32 punti all’attivo e una gara da recuperare, i Citizens di Pep Guardiola sono potenzialmente a -1 dalla vetta. Proprio l’allenatore catalano, come scrive ESPN, nelle scorse ore aveva parlato del “segreto” per affrontare questa annata particolare condizionata da un calendario davvero intenso con tanti, troppi impegni.

Guardiola: “Chiedo ai miei di correre di meno…”

“L’unica differenza in questa stagione per la mia squadra è che abbiamo iniziato a correre meno”, ha detto Guardiola in riferimento allo stile del suo Manchester City. “I miei calciatori correvano troppo. Adesso devi camminare nel calcio. Oppure correre molto meno. Certo, senza palla devi muoverti e correre ma quando la ricevi puoi agire in posizione. Quello che dico ai miei è di non correre e far scorrere il pallone al loro posto”.

E ancora: “Non tutto ha funzionato in questa stagione e la colpa è mia. Sicuramente non ho esposto le mie idee correttamente ai giocatori. Ma ora sembra essere tutto ok. Il motivo per cui ci abbiamo messo tanto ad ingranare è sicuramente dovuto al fatto che non abbiamo avuto abbastanza allenamenti pre-campionato”.