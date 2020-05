Campbell shock: “Coronavirus errore naturale o progettato?”

L’emergenza Coronavirus colpisce anche per l’improvvisa celerità con cui si è diffusa. C’è anche chi ha intravisto in questa pandemia una sorta di complotto su scala mondiale. Tra questi, a sorpresa, c’è anche l’ex difensore dell’Arsenal Sol Campbell. La vecchia conoscenza dei Gunners, autore della rete per i londinese nella sfortunata finale di Champions League del 2006, ha scioccato i suoi fans con un tweet al veleno, postando i numeri riportati dall’OMS e diffondendo il suo pensiero: “Questo virus è stato un errore naturale o un errore progettato? Mi chiedo se questo virus attacca deliberatamente un certo gruppo sanguigno…”. Un quesito che ha immediatamente trovato tante critiche tra i suoi followers.