Cancelo brilla al Manchester City, Gundogan lo esalta: “Ha qualcosa di diverso…”

Ha faticato con Pep Guardiola, ma nelle ultime gare del Manchester City sta venendo fuori con tutta la sua qualità. Parliamo di Joao Cancelo, ex calciatore anche di Juventus e Inter. Autore di un gol e di un assist nel match disputato ieri dai Citizens in campionato, il portoghese si è preso i complimenti del mister ma anche del suo compagno di squadra Ilkay Gundogan – protagonista con una doppietta – che ai microfoni di BT Sport ha elogiato in modo importante le doti del classe 1994.

Gundogan esalta Cancelo

“Cancelo ha la capacità di offrire qualcosa di leggermente diverso nel ruolo in mezzo al campo”, ha detto Gundogan a proposito della nuova posizione del portoghese da parte da esterno di difesa a destra ma che si accentra quasi come se fosse un centrocampista. “Riceve molto spesso il pallone e ha dei tocchi di grande qualità. Sapevo delle sue doti e per questo ho fatto il movimento. Lui mi ha dato una palla perfetta”, ha aggiunto relativamente all’assist ricevuto dal portoghese. “Cancelo sta facendo bene, soprattutto nell’ultimo periodo. Abbiamo bisogno di lui a questo livello. Ovviamente Kevin (De Bruyne ndr) è un peso per noi, ma abbiamo giocatori che potranno mettersi in evidenza con più partite. Ognuno ci darà la sua qualità”.