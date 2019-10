Caos Arsenal, Emery: “Xhaka ancora capitano? Vedremo, sicuramente ha sbagliato…”

Clima rovente in casa Arsenal. I Gunners, dopo essersi portati in vantaggio di due reti, sono stati raggiunti dal Crystal Palace, facendo esplodere la rabbia dei propri supporter. Oggetto di fischi, in particolare, è stato il capitano Granit Xhaka, il quale, al momento della propria uscita, ha reagito insultando i propri tifosi. Una situazione che è stata commentata dal tecnico Unai Emery.

XHAKA – “Ha sbagliato, senza ombra di dubbio. Ora dobbiamo mantenere la calma e valutare internamente la situazione. Se sarà ancora lui il capitano? Adesso non è il momento di parlarne: prima voglio confrontarmi sia con lui che con il club”.