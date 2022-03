Caos Chelsea, Tuchel in bilico e può finire… al Manchester United

Rumors sul futuro del mister Blues

In tal senso, la posizione del manager Thomas Tuchel potrebbe essere in discussione e riguardare anche i già citati rivali dello United. Come riporta il The Telegraph, i Red Devils starebbero infatti pensando al manager del Chelsea per il post Rangnick. Qualora la situazione economica dei Blues dovesse peggiorare, non è escluso che il mister tedesco possa accasarsi altrove lasciando appunto Stamford Bridge. Dopo la vittoria delle scorse ore contro il Norwich, lo stesso Tuchel aveva dichiarato: "La situazione può cambiare da un momento all’altro, così come restare sempre uguale. Non è mia intenzione parlarne".