Caos Covid al Newcastle, mister Bruce: “Vomiti e ulcere. Situazione pericolosa”

C’è tanta ansia e timore in casa Newcastle per le condizioni di salute di due calciatori, Lascelles e Saint-Maximin, che sono stati colpiti duramente dal coronavirus. Lo ha dichiarato il tecnico Steve Bruce a margine della conferenza stampa prima della gara odierna contro il Brentford in Coppa di Lega inglese. I due ragazzi, rispettivamente 27 e 23 anni, non se la passano bene e, anzi, preoccupano visto l’andamento della malattia.

“Camminano per mezz’ora e poi vogliono tornare a letto”, ha spiegato il tecnico. “Stanno malissimo. Non sentono odori né sapori. Hanno conati di vomito e sono uscite ulcere alla bocca. È incredibile come il virus li abbia colpiti così duramente. Eppure sono giovani e in forma… “. E per far comprendere a tutti la gravità del momento: “Se qualcuno ha ancora qualche perplessità e vuol sapere quanto è pericoloso il coronavirus, beh ecco lo possiamo spiegare noi”.