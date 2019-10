Caos Tottenham, la fidanzata di Eriksen con Vertonghen? Il danese: “Cazzate”

Momento complicato in casa Tottenham. Gli Spurs, nella serata di ieri, sono stati travolti in Champions League di fronte al proprio pubblico per 7-2 dal Bayern Monaco, con il ko che è andato ad aggiungersi ad un avvio di stagione tutt’altro che esaltante anche in Premier. Come se non bastasse, in queste ore, si è diffusa la voce secondo cui la fidanzata di Christian Eriksen, Sabrina Kvist, avrebbe trascorso una notte con Jan Vertonghen, tradendo così il danese con un suo compagno di squadra. A smentire i rumors, attraverso un tweet, ci ha pensato lo stesso centrocampista.

TWEET – Eriksen, condividendo un articolo in merito, ha postato la scritta “bullshit”, vale a dire “cazzate”. Al messaggio ha risposto Vertonghen con una serie di emoji, attraverso cui il difensore ha voluto manifestare il proprio disappunto e la propria vicinanza al compagno di squadra.