Caos United: lite tra Ferguson e Woodward, i tifosi chiedono le dimissioni

Tempi duri per il Manchester United. Il terreno di gioco continua a regalare risultati poco soddisfacenti tra alti e bassi senza fine. E sugli spalti non va meglio, come testimoniato dall’ultimo caso riguardante il vicepresidente dei Red Devils Ed Woodward e l’ex tecnico Alex Ferguson. I due sono stati ripresi da alcuni scatti pubblicati poi dal Daily Mail che li ritraggono intenti a gesticolare animatamente. Per molti tifosi sarebbero la prova lampante di un vero e proprio litigio avvenuto durante il match contro lo Sheffield United, terminato 3-3. E ora sono in molti a chiedere le dimissioni del dirigente del club, lanciando l’hashtag #Woodwardout.