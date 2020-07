Capitan Henderson e i segreti del Liverpool: Van Dijk, Alisson e Fabinho

Il Liverpool ha appena festeggiato ufficialmente il titolo di campione d’Inghilterra. Una Premier League dominata in lungo e in largo che ha visto la squadra di Klopp imporsi senza grossi problemi sulle rivali. Ma quali sono stati i segreti dei Reds? A rispondere a questa domanda ci ha pensato capitan Jordan Henderson ai microfoni di Liverpool Echo.

Henderson: elogio a Van Dijk, Alisson e Fabinho

Sono stati certamente tanti i protagonisti del successo del Liverpool in Premier League. Dal tecnico Jurgen Klopp fino ai singoli giocatori. Una crescita esponenziale negli ultimi anni per la squadra Reds che dopo la vittoria della Champions League della scorsa stagione si è laureata campione d’Inghilterra 30 anni dopo l’ultima volta.

Capitano Jordan Henderson ha voluto spiegare quali siano state le chiavi del successo elogiando in modo particolare tre giocatori: “Van Dijk? Virgil è assolutamente un gigante per noi. Un calciatore importantissimo per il Liverpool. Da quando è arrivato da noi ha fatto la differenza. Non ho abbastanza parole per descriverlo come persona, come compagno e come giocatore. Virgil è un leader, ci ha dato sempre maggiore sicurezza e consapevolezza. Lui è certamente il miglior difensore del mondo“.

Ma dopo l’olandese, Henderson ha avuto parole importantissime anche per un altro grande protagonista in maglia Reds: Alisson. “Da dove devo partire per descriverlo? Ali è semplicemente il miglior portiere del mondo. Lo so che è facile dire così ma è davvero il migliore. Le sue parate, la sua sicurezza. Ha fatto salvataggi decisivi nei momenti chiave. In campo è eccezionale e fuori è assolutamente una persona fantastica. Come Virgil anche lui ha fatto una grande differenza da quando è al Liverpool”.

Infine un altro cardine della squadra, Fabinho. “Un altro incredibile giocatore. Fabinho è probabilmente uno dei migliori centrocampisti davanti alla difesa del mondo. Lui è bravo a leggere il gioco e a creare trame importanti. Allo stesso tempo sa quando interrompere il gioco rivale. Bravo in difesa ma anche a creare in avanti. Sicuramente è un altro punto fermo importante per noi del Liverpool”.

