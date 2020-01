Carabao Cup, il City prenota la finale: demolito lo United 3-1 all’andata

Il Manchester City prenota un posto per la finale di Carabao Cup. La formazione di Pep Guardiola domina in lungo e in largo in casa dei cugini dello United. Il 3-1 finale a favore dei Citizens è un risultato che lascia poche speranze a favore degli uomini di Ole Gunnar Solskjaer e non solo per lo scarto di due reti. Impressiona il divario emerso nel primo tempo. Al 17′ il City è già in vantaggio: sinistro chirurgico di Bernardo Silva che trafigge dalla lunga distanza David De Gea. Raheem Sterling vive una serata negativa, ma i suoi compagni sono ispirati. Al 33′ Riyad Mahrez raddoppia: passaggio perfetto dello stesso Bernardo Silva per l’algerino che entra in area, dribbla il portiere e segna. Passano sei minuti e arriva il terzo gol. Stavolta è Andreas Pereira a fare harakiri con un autogol dopo una bella parata di De Gea. Nella ripresa, lo United prova timidamente a rientrare in partita. Al 70′ tocca a Marcus Rashford accorciare le distanze. Il 29 gennaio la gara di ritorno all’Etihad Stadium.