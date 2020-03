“Caro Klopp, puoi perdere?”: la richiesta di Daragh strega il Liverpool

“Caro Jurgen, potresti far perdere il Liverpool?”. Una richiesta sincera fatta attraverso una lettera inviata a Jurgen Klopp da Daragh, piccolo tifoso di 10 anni del Manchester United. Il tecnico dei Reds aveva sorriso di fronte a quella singolare proposta. Tuttavia, a distanza di tre settimane, i tifosi dei “rossi” non sembrano più così convinti: infatti, non solo la marcia del Liverpool si è interrotta, ma ora sorgono anche alcuni dubbi sulla tenuta dei campioni d’Europa. Nelle ultime quattro partite giocate, i Reds hanno perso per tre volte, l’ultima delle quali ieri contro il Chelsea in FA Cup. Insomma, la richiesta di Daragh si è trasformata ben presto in una sorta di maledizione. E i tifosi delle formazioni avversarie del Liverpool esaltano il bambino su Twitter: “Continua a scrivergli! Che Dio ti benedica”. Chissà se a Jurgen arriverà presto un’altra letterina…