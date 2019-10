Carragher affossa Eriksen: “Bravo, ma non abbastanza per giocare nel Real…”

Ancora incerto il futuro di Christian Eriksen. Il danese andrà in scadenza di contratto con il Tottenham al termine della stagione e, al momento, non sembra avere alcuna intenzione di prolungare il proprio matrimonio con gli Spurs. Sul centrocampista hanno così subito messo gli occhi addosso numerosi club, tra i quali il Real Madrid. A mostrarsi non particolarmente entusiasta della prospettiva, ai microfoni di Sky Sports, è stato l’ex difensore Jamie Carragher.

INADATTO – “Eriksen è davvero un ottimo giocatore per il Tottenham, ma non è abbastanza forte per giocare nel Real Madrid. Potrebbe andare al Paris Saint-Germain o in un altro club, ma questo non lo migliorerà”.