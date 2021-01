Carragher, al cuor non si comanda ma…: “Spero il Liverpool vinca la Premier League all’ultima partita”

Jamie Carragher fa il tifo per il Liverpool nella corsa al titolo di Premier League. Non si nasconde la bandiera Reds che nel corso di un evento organizzato da Goal e Sky si è sbilanciato in merito alla lotta per la vittoria finale in Inghilterra.

Carragher: la speranza per il titolo

“Non credo che il Liverpool debba essere ‘nel panico’ per la classifica di Premier League”, ha detto Carragher. “Penso che la squadra di Klopp abbia dimostrato il suo valore. Certo, Mané e Salah forse non sono al top della condizione, ma non credo sia un grosso problema da qui alla fine. Penso che in generale il calcio sia leggermente più lento a causa dell’accumulo di fatica, ma da qui alla fine tutto può accadere”.

E proprio questa incertezza, secondo l’ex leggenda, porterà ad una battaglia entusiasmante per la vittoria finale: “Certo, da tifoso del Liverpool ho amato vedere la squadra vincere nella passata stagione in quel modo. Ma la verità è che nessuno vuole vedere una squadra avere 20-30 punti di vantaggio. Tutti speriamo in una sfida fino alla fine. Ecco, io spero che il Liverpool vinca la Premier League ma che questo accada all’ultima giornata dopo una lotta entusiasmante”.