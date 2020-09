Carragher avvisa Guardiola: “Questa sarà sua ultima stagione al Manchester City se…”

Ha fatto tanto clamore la sconfitta del Manchester City contro il Leicester, specie per i 5 gol presi. Una questione reti incassate che non fa altro che confermare come le spese folli dei Citizens per il pacchetto arretrato siano state, fino ad ora, non ripagate. Ultimo innesto, dopo Nathan Ake, è stato Ruben Dias e secondo Jamie Carragher, se questo acquisto non darà i suoi frutti, per Guardiola sarà la fine del rapporto con il club.

Carragher: “Guardiola via dal Manchester City se…”

Quasi 500 milioni spesi per migliorare la difesa, eppure i risultati non si vedono. Ultimo arrivato Ruben Dias che potrebbe essere anche la condanna per Pep Guardiola. Ne è convinto l’ex storico difensore Carragher che parlando a Sky Sports ha commentato: “Ritengo che l’arrivo di Ruben Dias metta molto in gioco per Guardiola. Se non funziona e se in generale il Manchester City non vince la Premier League, penso sia la fine di Guardiola al City. In caso contrario le parti potrebbero anche andare avanti per qualche anno, ma senza Premier…”.

E ancora sul pacchetto difensivo: “Guardiola sta cercando di sostituire Kompany e la verità è che non ha mai avuto un buon feeling con gli acquisti dei centrali. Ricordo che anche a Barcellona, i difensori centrali erano la sua debolezza…”.

