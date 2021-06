Carragher consiglia i ‘rivali’ dell’Everton: “Dopo Ancelotti ci vuole Benitez…”

L'ex difensore del Liverpool ha consigliato i rivali proprio col nome dell'ex manager Reds

Un addio a sorpresa quello di Carlo Ancelotti dall'Everton. Il manager italiano ha scelto di accettare le lusinghe del Real Madrid e di tornare in Spagna dopo i grandi trionfi del passato lasciando la squadra inglese senza una guida tecnica. Una situazione che è stata accolta non benissimo dai tifosi ma che potrebbe essere l'occasione per ripartire da un altro grande mister. Ne è convinto Jamie Carragher che, curiosamente, vista la sua nota fede per il Liverpool , rivale cittadina dei Toffees, ha voluto dare un consiglio alla dirigenza "nemica".

CONSIGLIO - "Mentre Carlo Ancelotti torna al Real Madrid, il proprietario dell'Everton Farhad Moshiri si chiederà quando avrà la prossima possibilità di nominare un ex allenatore del Real Madrid e vincitore della Champions League con esperienza in Premier League", ha esordito Carragher analizzando il momento. "E perché non subito? Dei nomi immediatamente collegati all'Everton quando è arrivata la notizia di Ancelotti, chi è più qualificato del mio ex allenatore del Liverpool Rafa Benitez?", ha detto l'ex difensore sponsorizzando il mister spagnolo. "Rafa è disponibile, vive in zona e sono sicuro che sia pronto. Se Moshiri è pronto a considerare uno degli incarichi manageriali più sconvolgenti nella storia del calcio del Merseyside".