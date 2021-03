Carragher duro col Liverpool: “Giocatori con una mentalità ‘da nani’…”

L’ennesima sconfitta casalinga del Liverpool ha scatenato l’ira di tanti ex e le critiche dei media. Non si risparmia neppure Jamie Carragher, storica leggenda del club inglese, che parlando a Sky Sports ha commentato con una dura stoccata il k.o. contro il Fulham.

Carragher e la mentalità da “nani”

“Molto spesso nella scorsa stagione, il Liverpool riusciva a fare gol anche nel finale e vincere o comunque rimediare ad una gara no. In quel periodo si meritavano quanto aveva detto Klopp riguardo alla mentalità da mostri”, ha esordito Carragher. “Ma adesso, la loro mentalità è da nani (piccola ndr). Ogni volta che la squadra va in svantaggio o subisce qualche momento avverso non sa reagire. Questo accade ormai da 3-4 mesi”.

E ancora: “Non è accettabile per il Liverpool fare certe partitee. Anche contro squadra che, devo essere sincero, sono molto meno forti. Credo che a questo punto pensare al quarto posto diventi sempre più difficile. Quella posizione è davvero molto distante adesso”.