Carragher e il morso di Suarez a Ivanovic: “Negli spogliatoi aveva negato tutto…”

Sono passati ormai diversi anni, ma tra gli episodi più discussi della storia della Premier League, c’è sicuramente il famoso morso di Luis Suarez a Branislav Ivanović. I due, all’epoca rispettivamente con le maglie di Liverpool e Chelsea, ebbero uno ‘scambio di contatti molto accesi’ nel corso della stagione 2012-2013, e durante la sfida tra le due potenze inglesi, il centravanti, ora al Barcellona, fu protagonista di quel gesto assolutamente da condannare.

Un morso, che costò diverse giornate di squalifica all’uruguaiano e che ancora oggi, l’ex calciatore e leggenda del Liverpool Jamie Carragher ricorda come fosse avvenuto ieri. Parlando ai microfoni di Sky Sports, l’inglese ha ammesso: “Andando negli spogliatoi, Luis (Suarez ndr) inizialmente negò di aver morso Ivanovic“. E poi ha proseguito: “Probabilmente sperava che quel momento non fosse stato visto dalle telecamere. Credo che quel gesto abbia compromesso seriamente la stagione del Liverpool e anche quella successiva, perché Suarez è stato squalificato per sette o otto partite. All’inizio dell’annata, infatti, Suarez ha perso quattro o cinque gare. Il Liverpool è andato vicino al titolo e Suarez è stato il suo miglior calciatore…”.