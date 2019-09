Carragher e Neville in coro: “Otamendi e Stones faranno perdere la Premier al Manchester City…”

Ha fatto molto scalpore il ko del Manchester City nell’ultima giornata di campionato contro il Norwich. Una sconfitta che ha messo la squadra di Pep Guardiola all’inseguimento, anche in questa stagione, del Liverpool, attuale capolista.

Tante le critiche arrivate nei confronti di Citizens, soprattutto al pacchetto difensivo, ritenuto vero e proprio tallone d’achille della squadra. Intervenuti al Monday Night Football di Sky Sports, le due leggende inglesi Gary Neville e Jamie Carragher non hanno avuto nessun pelo sulla lingua nel criticare la coppia di centrali formata da Nicolas Otamendi e John Stones ritenuti colpevoli della debacle dei campioni in carica inglesi.

MALE MALE… – “Otamendi lo ha sempre fatto vedere nella sua carriera. Non cambierà mai ed è per questo che penso non sia abbastanza bravo da giocare per il Manchester City. Non ci ho mai creduto dal primo giorno e nulla che abbia visto negli ultimi quattro o cinque anni mi ha fatto cambiare idea”, ha attacco Carragher nei confronti dell’argentino. E sul compagno di reparto: “John Stones, in un certo senso, nei prossimi tre o quattro mesi, combatterà per rimanere al Manchester City. Se fa male, compreranno qualcuno al suo posto. In questo momento, non credo che Guardiola voglia mettere insieme quei due in campo, ma non ha scelta, è costretto perché non ha alternative”.

DANNI – Ma oltre a provocare possibili altri ko, secondo quanto afferma Neville, la coppia Otamendi-Stones potrebbe essere “letale” al Manchester City anche nella corsa al titolo: “Guardiola ha rinunciato a questa coppia 18 mesi fa, quando è arrivato Laporte ma adesso lui è infortunato. L’infortunio di Laporte, Kompany che se ne va e non viene sostituito è un grosso problema per il Manchester City. Stones e Otamendi hanno giocato 25 partite con Guardiola in Premier League e hanno concesso più goal di qualsiasi altra coppia di centrali. Se questi due continueranno a giocare insieme, il Manchester City non vincerà il titolo di Premier League”. “Credo e spero per loro che Guardiola stia già pensando ad un piano B. Magari cambia qualcosa. Con Cancelo, Zinchenko e Walker. O magari la posizione di Fernandinho mettendolo più arretrato…”.