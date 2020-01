Carragher esalta il museo del Liverpool: Neville risponde con un gestaccio!

Liverpool–Manchester United è una rivalità che resta viva, nonostante i momenti diametralmente opposti attraversati dalle due squadre in questo periodo. I Reds conoscono la perfezione, mentre i Red Devils faticano nella lotta per l’accesso alla Champions League. Basta poco per riaccendere l’eterna sfida. Un esempio viene dal dualismo ironico tra due ex: Jamie Carragher, stella del Liverpool, e Gary Neville, storico difensore dello United. Il primo ha organizzato un tour privato nel museo della squadra del cuore, illustrando tutti i trofei ai visitatori, tra i quali era presente l’amico rivale. E Neville, inquadrato dalla videocamera di Carragher, non ha resistito, lasciandosi andare ad un gestaccio proprio nel mezzo della sala trofei del museo del Liverpool. Un episodio che non è sfuggito agli appassionati inglesi…