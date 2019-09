Carragher esalta Sterling: “Segue le orme di Cristiano Ronaldo”

Il Manchester City ha un autentico trascinatore: Raheem Sterling. L’attaccante inglese ha una prolificità clamorosa e Pep Guardiola lo impiega con grande frequenza. Jamie Carragher lo ha elogiato, come riportato dal Telegraph: “Attualmente, Sterling è tra i primi cinque o sei migliori giocatori attaccanti al mondo, in quel gruppo appena sotto Lionel Messi e Cristiano Ronaldo Ho scritto di recente che lui e Sadio Mane sono i migliori esterni di sinistra. Ora lo ritengo superiore a Neymar. Può arrivare sui livelli di Kylian Mbappe. Vado dritto al punto: c’è una somiglianza con la crescita di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Dato che non calcia rigori o punizioni come Ronaldo, è difficile eguagliare il suo rendimento, ma Sterling dovrebbe certamente puntare a realizzare 30 goal per il City in questa stagione, cercando di ripetere quei numeri per l’apice della sua carriera”.