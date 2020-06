Carragher: “Ho apprezzato Henderson quando ha zittito Suarez”

La crescita di Jordan Henderson è stata straordinaria nelle ultime stagioni. Da gregario di lusso, il terzino inglese è diventato un pilastro imprescindibile del Liverpool. L’ex difensore dei Reds Jamie Carragher ha spiegato ai microfoni di Sky da dove ha avuto inizio questa esplosione: “Henderson ha fatto un’intervista con me circa sei mesi fa, dove ha parlato della reazione o della piccola discussione che ha avuto con Luis Suarez, perché stava trovando davvero difficile essere quasi accettato in qualche modo da alcuni giocatori nello spogliatoio, nonostante fosse abbastanza bravo. Ha avuto una discussione non particolarmente importante con Suarez e alcune parole sono state scambiate durante l’allenamento e ho pensato: ‘Oh sì, mi piace il ragazzo’. Poiché Suarez era il nostro miglior giocatore all’epoca, lui e Stevie Gerrard, Luis si stava frustrando per un passaggio che gli aveva dato o qualcosa del genere”.