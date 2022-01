Carragher: “Il Manchester City vincerà la Premier League. La differenza col Liverpool…”

Parla l'ex difensore

Chelsea e Liverpool hanno pareggiato il big match di Premier League che avrebbe potuto dare fiducia nella rincorsa al Manchester City capolista. Grande delusione da parte di entrambe le squadre visto che adesso, gli uomini di Guardiola possono considerarsi davvero in fuga. Per Jamie Carragher , storico ex difensore Reds, la corsa al titolo può dirsi conclusa per ambe due le formazioni. Il motivo? La costanza e la forza mentale e di gestione di gara dei Citizens.

Parlando a Sky Sports, l'ex giocatore ha detto: "Penso che il Manchester City vincerà il campionato". E ancora: "Non vedo Liverpool o Chelsea colmare questo divario in classifica. Se il Liverpool avesse vinto e ottenuto quei due punti extra, forse... E se avesse vinto la partita contro il Leeds in casa. Beh, sei punti sono difficili da recuperare contro il Manchester City. Ma quando vai oltre quelle tre partite di diffenreza. Beh. Non vedo come si possa recuperare il Manchester City. In questo momento in termini di controllo delle partite, il Manchester City è stato fantastico. Il Manchester City è bravo quanto il Chelsea in difesa e quanto il Liverpool in avanti e questa è la grande differenza. Hanno praticamente stesso numero di gare, ma la squadra di Guardiola ne ha vinto 17 e il Liverpool 12. Questo mostra che il Liverpool non sa gestire certe gare e anche contro il Chelsea, da 0-2 a 2-2 lo conferma".