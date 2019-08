Carragher-Neville, duello amarcord: Liverpool e United si sfidano… in corsa

Hanno appeso gli scarpini al chiodo ed ora sono le voci tecniche di Sky Sport UK. Eppure Jamie Carragher e Gary Neville non smettono mai di essere agonisti. La competizione è parte integrante del loro modo di essere e così, di fronte ad un campo di calcio, gli ex totem difensivi di Liverpool e Manchester United hanno deciso di darsi battaglia come ai vecchi tempi, quando in palio c’erano trofei come la Premier o la Champions. Stavolta però la gara è stata decisamente diversa rispetto ai match all’Old Trafford o ad Anfield. Carragher e Neville si sono cimentati in una sfida di corsa. Il tutto sotto gli occhi di John Terry che ha filmato lo sprint tra i due vecchi compagni di nazionale. L’esito della gara ha avuto un netto vincitore: Carragher. Niente da fare per Neville, beffato proprio negli ultimi metri. Chissà se ci sarà modo per organizzare una rivincita…