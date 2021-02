Carragher non ha dubbi: “L’acquisto di Vardy da parte del Leicester il migliore della storia del calcio inglese”

Interessante intervista rilasciata dallo storico difensore del Liverpool e della Nazionale inglese Jamie Carragher ai microfoni del Telegraph. L’ex difensore si è soffermato in modo particolare su quelle operazioni di mercato che hanno cambiato radicalmente le squadre di Premier League. In tal senso, l’acquisto di Jamie Vardy da parte del Leicester batte tutti, anche colpi del calibro di Cantona o Yaya Touré.

Carragher: “Vardy al Leicester miglior acquisto della storia”

Costo dell’operazione e risultati ottenuti fanno di Vardy l’acquisto migliore della storia del calcio inglese, almeno secondo Carragher che non ha dubbi a sbilanciarsi in tal senso: “Solitamente non mi sbilancio con giudizi assoluti, ma in questo caso devo”, ha spiegato l’ex difensore. “Vardy è stato decisivo e lo è ancora oggi per il Leicester. Lo è stato nella corsa al titolo con Claudio Ranieri nel 2016 e lo è ancora adesso sotto la guida di Brendan Rogers per l’accesso in Champions League. Per questo penso che non solo per la Premier League ma forse nella storia del calcio possa essere l’affare migliore di sempre”.

E in effetti Vardy al Leicester è costato solo 1 milione di sterline strappandolo dal Fleetwood Town, squadra che all’epoca militava nella Non-League. “Se dovessimo fare una nota con tutti gli affari fatti che hanno cambiato la storia della Premier League, beh, sicuramente ci sarebbe Eric Cantona che si è trasferito al Manchester United, Dennis Bergkamp all’Arsenal, Yaya Toure o David Silva che si sono trasferiti al Manchester City, o Virgil van Dijk che si è trasferito al Liverpool. Ma loro erano giocatori già affermati e noti che sono andati in squadre che stavano lottando già per qualcosa. La storia di Vardy è diversa. La sua storia va oltre ogni aspettativa e si parlerà di un Leicester prima e di un Leicester dopo l’arrivo di Vardy“.