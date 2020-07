Carragher non ha dubbi: “Se il Chelsea prende Oblak può vincere la Premier League”

Jamie Carragher non ha dubbi sulla prossima edizione della Premier League. Con la campagna acquisti fatta dal Chelsea, basterà, a suo modo di vedere, un solo acquisto specifico per provare a vincere il titolo di Campione d’Inghilterra. Parlando al Telegraph, l’ex leggenda del Liverpool ha “consigliato” i rivali…

Carragher: “Con Oblak il Chelsea può vincere il titolo”

Tra i problemi più evidenti della stagione del Chelsea c’è stato sicuramente quello legato al portiere. Lampard, manager dei blues, ha più volte ribadito di non puntare su Kepa. Il giovane portiere era stato pagato 80 milioni di euro ma non ha confermato le attese alternando prestazioni positive ad altre ricche di incertezze. Ecco perché, secondo Carragher, con un estremo difensore di alto livello come Jan Oblak, i blues possono davvero puntare in alto. Il giocatore dell’Atletico Madrid ha avviato i discorsi per il rinnovo di contratto con i colchoneros che sarebbero disposti a tutto pur di trattenerlo. In un panorama come quello descritto, chissà che il Chelsea non possa dire la sua. “L’idea dei blues è chiara con questa campagna acquisti. Con Ziyech e Werner hanno grandi ambizioni. E se poi arriva anche Kai Havertz come terzo acquisto… Beh, credo davvero che se risolvono il problema della porta possono ambire al titolo ed essere tra le principali contendenti. Kepa ha la peggiore percentuale di parate della Premier League e un acquisto com Oblak può essere decisivo. Un vero colpo che cambia le gare”.

