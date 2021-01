Carragher preoccupato per il Liverpool: “Giocatori stanchi. Klopp dovrà pensare a finire tra le prime quattro…”

L’ex calciatore del Liverpool Jamie Carragher si è detto decisamente preoccupato per il momento della sua ex squadra dopo il k.o. inatteso subito contro il Burnley. Dopo 68 partite da imbattuti ad Anfield, gli uomini di Klopp subiscono un 1-0 davvero inaspettato. Ai microfoni di Sky Sports, la bandiera degli inglesi ha commentato quanto accaduto e quanto potrebbe accadere nel proseguimento della stagione di Premier League.

Carragher: “Klopp deve pensare a finire nelle prime quattro”

“In questo momento sembra che il titolo stia sfuggendo al Liverpool”, ha detto senza mezze misure Carragher. “Sarà molto difficile per loro. Ora sembra che la squadra possa ancora giocarsi tutto visto il distacco dal primo posto ma penso che nelle prossime settimane si preoccuperanno più di un posto tra i primi 4 che della vittoria del campionato. Il Liverpool deve tornare alla vittoria e soprattutto a fare gol. Klopp ha decisamente qualcosa a cui pensare. È difficile credere a quello che è successo al Liverpool nelle ultime settimane. Prima hanno battuto il Crystal Palace 7-0 e poi ci sono stati subito molti calciatori fuori forma. Ci sono così tante squadre che lottano per arrivare ai posti che valgono la Champions League in questa stagione che il Liverpool sarà in bilico fino a quando non uscirà da questa crisi”.

