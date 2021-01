Carragher punge Bale: “Deve ancora dimostrare che Zidane al Real si è sbagliato sul suo conto…”

Gareth Bale deve fare di più al Tottenham. Questo, in sintesi, il pensiero dell’ex storico difensore di Premier League Jamie Carragher che ai microfoni del Telegraph non le ha mandate a dire al gallese trasferitosi questa stagione in maglia Spurs dal Real Madrid.

L’ex difensore del Liverpool e della Nazionale inglese non è ancora convinto della bontà del trasferimento di Bale a Londra e, anzi, pizzica il classe 1988 sul suo rendimento: “Il Tottenham ha bisogno di un maggiore impatto da parte di Gareth Bale per pensare a qualcosa di più che entrare nella zona della Champions League”, ha detto Carragher. “Bale, dopo essere tornato a Londra, ha mostrato a malapena le sue qualità in partita. Anche in questa stagione è stato infortunato. Dopo diversi anni di lamentele sul trattamento ingiusto da parte del Real Madrid, deve ancora dimostrare che Zidane, al Real Madrid, si era sbagliato sul suo conto…”.

In effetti, in questa stagione di Premier League, il gallese ha giocato solo quattro partite e ha segnato un gol. Troppo poco per uno come lui…