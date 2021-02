Carragher punge il Liverpool: “Basta usare la scusa che manca Van Dijk. Ci sono altri problemi. E in attacco…”

Il pesante k.o. nel derby con l’Everton pesa per il Liverpool e per Jurgen Klopp, assalito per altro da grandissime critiche. Non le manda a dire neppure l’ex storico difensore Reds Jamie Carragher che ai microfoni di Sky Sports stuzzica l’ambiente inglese chiedendo di mettere fine alla “ricerca di scuse”.

Carragher: “Basta dire che manca Van Dijk. Ci sono anche altri problemi”

“Il Liverpool ha giocato così male che ha ottenuto tutto ciò che si meritava”, ha detto Carragher senza mezze misure dopo la sconfitta dei Reds nel derby con l’Everton. “Non possono continuare a ripetere: ‘Non abbiamo Van Dijk’. Anche io mi sono stancato di dirlo. Anche l’attacco del Liverpool presenta problemi non meno gravi di quelli della difesa. So che il Liverpool ha avuto molto possesso palla, ma se non crei occasioni non serve a nulla. Penso sia questo il grosso problema dell’attuale Liverpool”.

E ancora: “La verità è che il Liverpool ha bisogno di comprare un vero marcatore. Non so esattamente quale potrebbe essere o chi potrebbe fargli posto ma adesso i Reds sono molto dipendenti da Mohamed Salah e Sadio Mane e sfortunatamente nessun altro sembra essere in grado di fare gol. Ci sono Diogo Jota e Firmino ma non sono abbbastanza. Non sono veri centravanti. C’è Origi ma non va bene, gioca laterale sulla fascia. Non può fare il bomber. Firmino poi, quando lo fa, gioca da falso nove. Il Liverpool dovrebbe ingaggiare un attaccante per cambiare le cose. Devono prendere una figura che faccia gol. La pressione su Salah e Mané, ad oggi, è troppa. Se non segnano loro, non segna nessuno. La gara contro il Lipsia lo conferma”.