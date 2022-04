Carragher: “Rivalità tra City e Liverpool la più importante della storia del calcio inglese”

Parla l'ex difensore

Non ha dubbi Jamie Carragher a proposito dell'importanza e della bellezza della sfida tra Manchester City e Liverpool . Non solo quella in programma domenica, ma in generale del duello che le due formazioni inglesi stanno mettendo in scena ormai da diversi anni.

Parlando al Telegraph, l'ex giocatore ha detto: "Le partite del Liverpool con il Manchester City sono state le più grandi, intense e di qualità nella storia del calcio inglese", la sentenza di Carragher. "Penso sia qualcosa di unico. Per la prima volta, le prime due squadre in Inghilterra sono diventate le migliori squadre del mondo. Entrambe le squadre sono guidate dai più grandi allenatori della loro generazione. Sento già il dissenso dei tifosi di Manchester United, Arsenal e Chelsea. Certo, ci sono stati molti incontri faccia a faccia degni di nota in Inghilterra. Molti diranno che le partite tra Manchester United e Arsenal durante il periodo di Sir Alex Ferguson e Wenger non sono affatto inferiori a City-Liverpool. Ma per me, questi parallelismi perdono il loro significato quando si guarda ai risultati dei club nel palcoscenico europeo. Quindi, sono convinto che questa rivalità sia davvero la più importante della storia del calcio inglese".