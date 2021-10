Carragher sentenzia: “Il Manchester United ha bisogno di un allenatore più bravo”

Il commento dell'ex difensore

CAMBIO - "Ole ha fatto un buon lavoro, ma per competere con Klopp, Tuchel e Guardiola, il Manchester United ha bisogno di un allenatore più bravo", ha detto Carragher senza mezze misure. "La mia precedente affermazione non vuole essere irrispettosa. Mi dispiace per Ole, questo è il giorno peggiore della sua carriera con la sconfitta col Liverpool. È spiacevole dire che qualcuno dovrebbe essere licenziato. Ma non ci sentiamo a disagio quando diciamo che Fred non è abbastanza bravo, che McTominay non è abbastanza bravo. Pertanto, dico senza troppe preoccupazioni che Solskjaer non è abbastanza bravo. Il Manchester United ha bisogno di un allenatore più forte".E ancora: "Ha fatto un buon lavoro, ma hai bisogno di qualcuno che porti la squadra al livello successivo. Ahimè, Solskjaer non è Klopp, Tuchel o Guardiola. È chiaro I migliori allenatori del mondo dovrebbero lavorare per il Manchester United".