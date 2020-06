Carragher sicuro: “Chelsea, con Werner si torna a puntare in alto”

L’arrivo di Timo Werner al Chelsea apre un nuovo capitolo nella storia del club londinese. I Blues avevano bisogno di un grande colpo per inaugurare il ciclo di Frank Lampard. L’innesto dell’attaccante tedesco dal Lipsia cambia decisamente le prospettive della società. Ne è convinto Jamie Carragher che ha espresso il suo pensiero al Telegraph: “Penso che darà una spinta a tutti. Non arriverà subito, quindi nessuno deve preoccuparsi adesso. È reso più facile da due giocatori in uscita come. Willian e Pedro. Non credo che i giocatori più giovani debbano preoccuparsi troppo perché sembra che avranno tre o quattro davanti a Pulisic, Abraham, Hudson-Odoi e Timo Werner. Penso che invierà un messaggio al resto della squadra, facendo capire che entrare tra i primi non è abbastanza per il club. E con la storia di Frank al club, che ha vinto titoli, coppe europee, non verrà a gestire il Chelsea solamente per provare a qualificarsi per la Champions League”.