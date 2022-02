Carragher sicuro: “La corsa alla Premier League è riaperta. Io punto su…”

Il commento dell'ex calciatore dopo la sconfitta del City contro il Tottenham

La sconfitta del Manchester City contro il Tottenham nell'ultimo turno di campionato ha riaperto i giochi per la vittoria finale della Premier League. Ne è convinto Jamie Carragher , storico ex difensore del Liverpool, che ai microfoni di Sky Sports ha detto la sua sulla corsa al titolo di Campione d'Inghilterra.

RIAPERTA - "Se devo dire la mia, scommetterei comunque sul Manchester City perché il Liverpool non è ancora andato a giocare all'Etihad e penso che le partite che attendono i Reds potrebbero essere più difficili", ha premesso Carragher. "Ma la cosa grandiosa, non solo per i tifosi del Liverpool, ma per l'intero Paese, è che sembra che la corsa al titolo sia ricominciata. Sei settimane fa non pensavamo che tutto sarebbe continuato così. Dicevamo che non ci fosse più gara".